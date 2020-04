Vittorio Feltri in difesa del saluto romano: "Proibito? Ma se i romani sono arrivati molti secoli prima delle camicie nere"

16 aprile 2020 a

Vittorio Feltri controcorrente. "Dicono che il saluto romano - cinguetta - sia fascista quindi proibito. Non sanno neanche che i romani sono arrivati molti secoli prima delle camicie nere. Pertanto non possono essere derubati del loro modo originario di riverire il prossimo". Il direttore di Libero rivendica dunque la storia. Il saluto romano, infatti, nell'antichità era usato per rendere onore, fedeltà, amicizia e lealtà. Tra i tanti esempi, Cicerone riferisce che Ottaviano fece un giuramento a Giulio Cesare elevando e tendendo il braccio destro, testimonianza che indica che il saluto romano esistette davvero e non fu inventato dal fascismo o dal nazismo.

