Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Se serve togliamo Giuseppe Conte e mettiamo una donna, ma non Lucia Azzolina"

16 aprile 2020 a

a

a

In studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si parla dell'emergenza coronavirus e della questione delle riaperture. Pietro Senaldi spiega che non possiamo restare indietro rispetto agli altri Paesi che già stanno gradualmente tornando in attività: "Saremo costretti ad abolire il modello Italia e a prendere il modello Germania o il modello che funziona", attacca il direttore di Libero. Che continua con una frecciata alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Se serve togliamo Giuseppe Conte e mettiamo una donna, ma non la Azzolina Quando guardo la ministra Azzolina comincio a pensare che non è un problema di genere se uno è bravo o non è bravo".

Pietro Senaldi contro i magistrati a L'Aria Che Tira: "Se lavorano le Procure in Lombardia perché non possono farlo le aziende?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.