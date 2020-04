Coronavirus, Paolo Becchi: "Mentre vi scannate sul Mes, l'Italia diventa la terra dei fuochi"

16 aprile 2020 a

a

a

L’Italia è la terra dei fuochi. La definisce così Paolo Becchi, utilizzando un’espressione che era confinata alla vicenda dei rifiuti tossici sotterrati in Campania e allargandola anche alla questione dell’emergenza coronavirus. “Uomini e donne lasciati morire soli - scrive l’editorialista di Libero sul proprio profilo Twitter - senza che abbiano potuto vedere un’ultima volta i propri cari. I loro cadaveri trattati come rifiuti tossici, bruciati senza un funerale. Continuate pure a scannarvi sul Mes”, è l’amara considerazione finale di Becchi, che non sembra gradire la polemica infuocata sul Meccanismo europeo di stabilità mentre più di 500 persone al giorno continuano a morire a causa del coronavirus.

"Quante migliaia di morti serviranno per dire basta?". Becchi contro Conte, altro che lockdown

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.