Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio: "Fase 2 con intelligenza? Allora la prima la avete fatta col cu***"

Peli sulla lingua? Zero. Stima per Luigi Di Maio? Men che meno. Insomma, puro Vittorio Feltri. Il quale si scatena su Twitter contro il fu leader del M5s e il governo, tutto. Il direttore di Libero riprende alcune affermazioni del ministro degli Esteri in televisione: Giggino ha spiegato, infatti, che la agognata Fase 2 dell'emergenza coronavirus va affrontata "con intelligenza". Un'arguta osservazione - si fa per dire - sulla quale Feltri si è speso con il seguente cinguettio: "Di Maio afferma in tv che la cosiddetta fase due va affrontata con intelligenza, significa che la fase uno è stata fatta col cu***. Inoltre non capisco che c'entri Gigino con l'intelligenza", conclude Vittorio Feltri. Gioco, partita, incontro.

