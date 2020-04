Vittorio Feltri contro Myrta Merlino e Tiziana Panella: "Invitano Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, che pena"

17 aprile 2020 a

Vittorio Feltri getta altra benzina sul fuoco di La7. Il direttore di Libero torna a parlare dei programmi politici L'Aria Che Tira e Tagadà. "Le trasmissioni di Myrta Merlino e di Tiziana Panella ospitano ogni giorno gli stessi giornalisti di sinistra: Da Milano, Giannini, Greco, Padellaro e compagnia cantante. Ogni tanto compare Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, senza riuscirci. Che pena". Un cinguettio al vetriolo che arriva a pochissime ore da un altro, altrettanto schietto in cui Feltri si augura che gli ospiti onnipresenti della Melino si facciano "almeno stipendiare dal Pd", visto e considerato che hanno spostato a L'Aria Che Tira il "loro domicilio".

