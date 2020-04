Antonio Socci e Paolo Becchi a tenaglia su Papa Francesco e gli anti-Salvini in Vaticano: "Che diranno ora?"

17 aprile 2020 a

A tenaglia contro il Vaticano ai tempi del coronavirus. Antonio Socci e Paolo Becchi commentano molto duramente le notizie provenienti dalla Santa Sede: Papa Francesco ha affermato che "la Chiesa in streaming porta alla gnosi". Come dire: riaprite le chiese o la fede è a rischio.

"Prima tira il sasso e poi nasconde la mano, scaricando la colpa su chi lo ha seguito", accusa Socci. "Ora che diranno i vescovi che hanno sbranato Salvini per aver detto che almeno a Pasqua andavano riaperte le chiese?". "Andiamo ancora più a fondo - aggiunge Becchi -. Francesco d‘Assisi abbracciava i lebbrosi, Francesco I non ha detto una parola sui cadaveri di malati contagiosi privati di ogni conforto religioso e bruciati come residui tossici. La sua responsabilità nei confronti della cristianità è enorme".

