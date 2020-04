Vittorio Feltri a Stasera Italia: "La scelta è tra morire di coronavirus o morire di fame, 3 milioni senza lavoro"

18 aprile 2020 a

Lapidario Vittorio Feltri sul coronavirus: "Siamo combattuti tra due fuochi, morire di virus o morire di fame, io non sapere cosa scegliere".

"Giuseppe Conte non è un eroe, ma un sequestratore. Mattarella si svegli". Il durissimo appello di Vittorio Feltri

In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4, il direttore di Libero analizza le criticità legate all'epidemia che ha messo in ginocchio l'Italia, dal punto di vista sanitario ed economico, e snocciola un dato che fa venire i brividi: "Tre milioni e settecentomila italiani sono rimasti senza lavoro". Ecco gli effetti del lockdown sul Paese e le sue imprese e attività. "Ci vuole un po' di spregiudicatezza nel riattivare l'economia, in modo da limitare i danni", è l'invito di Feltri.

