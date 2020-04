Vittorio Feltri: "Myrta Merlino chiede a Prodi come si fa a mettersi contro l'Europa? Già, più facile mettersi contro gli italiani"

18 aprile 2020 a

a

a

Vittorio Feltri attacca la conduttrice de L'aria che tira, su La7, per le sue posizioni europeiste dopo il disastro sanitario ed economico in Italia dovuto al coronavirus, "Myrta Merlino, parlando con Prodi", scrive il direttore di Libero in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "dice: ma come si fa a mettersi contro l’Europa? Già, più facile mettersi contro gli italiani".

"Invitano Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, che pena". Feltri contro la Panella e la Merlino: La7 stroncata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.