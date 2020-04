Coronavirus, Vittorio Feltri sui medici morti: "Complimenti al premier Conte e alla Protezione Civile"

18 aprile 2020 a

Continua ad aggravarsi il bilancio dei medici morti a causa del coronavirus: il numero di vittime ha superato quota 130, mentre tra i farmacisti sono stati registrati 10 decessi a fronte di oltre 400 contagi. “Lo scrupolo del governo nella tutela del personale sanitario italiano si evince dal numero dei medici morti: oltre 130. Complimenti a Giuseppe Conte e alla Protezione civile”, sono state le parole dure di Vittorio Feltri nei confronti del presidente del Consiglio e del commissario straordinario Angelo Borrelli. Il direttore di Libero ha poi punzecchiato Vincenzo De Luca, che ha dichiarato di essere pronto a firmare un’ordinanza di chiusura dei confini della Campania, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la “fuga in avanti” del Nord verso la riapertura: “Confini chiusi solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire?”.

