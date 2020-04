Vittorio Feltri difende la Lombardia: "Gallera capro espiatorio, Speranza ride perché non ha fatto un c***"

20 aprile 2020 a

a

a

Vittorio Feltri continua a battersi in difesa della Lombardia, governata da Attilio Fontana e attaccata in maniera vergognosa per la gestione dell’emergenza sanitaria e in particolare per i morti nelle case di riposo, sui quali è in corso un’indagine della magistratura. La Regione si è più volte difesa dalle accuse di negligenza, tirando fuori anche le carte che riguardano le Rsa, ma la polemica non si è ancora placata. “Giulio Gallera è diventato il capro espiatorio perché ha lavorato molto bene, mentre il ministro della sanità se la ride perché non ha fatto un c***”, è il commento inequivocabile di Feltri, che difende il buon operato dell’assessore al Welfare e di tutto il team regionale. “Migliaia di vecchi sono morti negli ospizi di mezzo mondo e non solo in Italia, ma ce la prendiamo esclusivamente con la Lombardia. L’ospedale di Alzano avrà commesso degli errori - ha sottolineato il direttore di Libero - ma sempre meno degli ospedali di New York e di Madrid”.

“Senza fretta, ma ce ne andremo”. Feltri, la bomba della secessione: il coronavirus spinge il Nord all'addio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.