Coronavirus, Vittorio Feltri: "Gli esperti portano sfiga. Il vaccino? Quando saremo tutti morti"

20 aprile 2020

“Il vaccino arriverà nel 2021. Quando saremo tutti morti”. Un Vittorio Feltri decisamente pessimista ha commentato i lunghi tempi d’attesa che ci saranno per un vaccino contro il coronavirus. “Tutti a dire: ‘ce la faremo’. Ad andare in malora? Il virus - ha scritto il direttore di Libero su Twitter - è ancora attivo e già gli esperti, che portano sfiga, affermano che dopo l’estate ci sarà una seconda ondata di morti. La ripartenza dei carri funebri e dei camion pieni di bare”. Nonostante lo scenario tragico dipinto da Feltri, l’Italia e il mondo intero dovranno imparare a convivere con il coronavirus proprio perché la crisi sanitaria non si risolverà del tutto a stretto giro di posta. Senza dimenticare che servirebbe un miracolo per avere un vaccino prima del 2021.

