Vittorio Feltri zittisce Luigi Di Maio: "L'impegno del governo è salvaguardare i medici? Ne sono morti 138"

Altra stoccata al Conte bis da Vittorio Feltri. "Di Maio dice che l’impegno del governo è salvaguardare i medici - cinguetta al vetriolo su Twitter -. Infatti sono morti 138 dottori. Poca roba, per lui?". Il direttore di Libero smaschera un'altra incompetenza che pesa sull'esecutivo giallorosso. Incompetenza che gli stessi operatori sanitari, tempo addietro, denunciavano con una protesta social. D'altronde non è una novità che Giuseppe Conte abbia prima pensato a sè poi agli altri. Giorni fa è emerso "l'ospedale a Palazzo Chigi" per il quale il premier ha ordinato strumenti sanitari a fiotti, tra mascherine, gel, disinfettanti, bombole d'ossigeno e chi più ne ha più ne metta. Il tutto ovviamente prima di fornire medici e infermieri delle adeguate attrezzature. Un piccolo dettaglio che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pare aver dimenticato.

