Antonio Socci e l'euro: "Ma cosa dice Tobias Spiller? Ecco come andavano le cose negli anni 90, prima dell'euro"

23 aprile 2020 a

a

a

La salvezza dell'Italia è stata l'ingresso nell'euro? Antonio Socci è convinto del contrario e risponde così, via Twitter, al giornalista tedesco Tobias Spiller che pontifica a Stasera Italia. "Ma cosa dice Piller? L'Italia attorno all'80 aveva un rapporto debito/pil sul 58 per cento. Il debito pubblico è scoppioato proprio con l'aggancio allo Sme che portava alla moneta unica".

"Che diranno ora?". Socci e Becchi a tenaglia su Bergoglio e gli anti-Salvini in Vaticano

Di contro, la Germania prima dell'arrivo nell'euro non se la passava così bene. La prova? Socci pubblica alcuni ritagli di giornale d'epoca, a cavallo tra i decenni 80 e 90. Sul finire, cioè, della famigerata "Prima Repubblica" e all'alba della riunificazione tedesca. I titoli fotografano letteralmente un mondo ribaltato rispetto a oggi, si parla di "Italia quarta potenza" dell'economia mondiale e di "Germania mai così in basso". Motivi? Uno tra tutti: non c'era l'euro. che ha favorito soprattutto Berlino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.