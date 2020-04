Paolo Becchi contro Burioni: "Ecco i grandi meriti accademici di chi critica Tarro perché gli fa ombra". Documento "imbarazzante"

25 aprile 2020 a

Attacchi a Giulio Tarro perché gli fa ombra? Paolo Becchi ha un malizioso sospetto su Roberto Burioni, che da qualche giorno è entrato in polemica diretta con il collega. "Lui è stato canditato al Nobel come io a Miss Italia", lo ha schermito con l'ormai celebre tono sprezzante.

"Se lui è un virologo da Nobel, io sono Miss Italia": Roberto Burioni contro Rotondi, finisce in rissa politica

Ma Becchi rende giustizia a Tarro e soprattutto riporta Burioni e i suoi ultrà (molto, molto più insopportabili del virilogo, e soprattutto perniciosi) pubblicando il risultato di un concorso per un posto da docente all'Università La Sapienza di Roma datato 2010. "Ecco i grandi successi accademici di chi oggi critica Giulio Tarro perché gli fa un po‘ di ombra", commenta Becchi.."Il candidato Burioni Roberto non ha ottenuto voti", recita il documento ufficiale. Come dire: chi di Nobel ferisce, di Nobel perisce.

