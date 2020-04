Coronavirus, Antonio Socci contro Gianni Cuperlo: "Attacca Trump ma tace sulle responsabilità dell'orrida tirannia cinese"

26 aprile 2020 a

La sinistra è servita. O meglio, la coerenza della sinistra. A "servirla" ci pensa Antonio Socci, con un tweet infuocato contro Gianni Cuperlo, che era ospite di Stasera Italia su Rete 4 nella puntata in onda sabato 25 aprile. Si parlava ovviamente di coronavirus, e Cuperlo ha fortemente criticato Donald Trump per la frase su iniezioni e candeggina, che più passa il tempo più pare essere stata travisata e inigantita: una battuta, pur fuori luogo, trasformata nel "diktat" del presidente, ovvero "iniettare candeggina". Ma tant'è, Socci fa notare: "Il compagno Gianni Cuperlo a Stasera Italia parlando del Covid trova il modo di attaccare Trump per una banale battuta, ma non dice neanche una parola sull'orrida tirannia comunista cinese da cui è dilagata l'epidemia nel mondo (migliaia di morti e la catastrofe economica)". Come detto, eccovi servita la coerenza della sinistra e del Pd.

