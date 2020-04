Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Fase 2, finisce il terrore e inizia l'incazzatura. Governo inetto"

27 aprile 2020 a

“Non so se a Palazzo Chigi hanno chiaro cosa è successo stasera”. Antonio Socci ha commentato sui suoi social la conferenza con la quale il premier Giuseppe Conte ha annunciato la fase 2 e ha sottolineato un aspetto importante: “È finito il terrore per il quale hanno potuto fare ingoiare agli italiani tutti i rospi. Da stasera va in scena l’incazzatura: ma molto, molto grossa. È chiara a tutti la totale inettitudine del governo”. In particolare, Socci se l’è presa con l’ipocrisia del premier sui divieti riguardanti la Chiesa e soprattutto sulle promesse, che finora sono state niente più che spot pubblicitari: “Anche stasera Conte promette miliardi qua, miliardi là, bonus a destra, bonus a sinistra… cosa volete che importi se non arriva nulla a nessuno”.

"Il Paese non può rimanere ostaggio degli incapaci". Socci, un'amara verità su lockdown e coronavirus

