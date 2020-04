Paolo Becchi, Giuseppe Conte a Genova: "Il tiranno è libero di fare quello che vuole, mica come gli italiani"

28 aprile 2020 a

Altra figuraccia per Giuseppe Conte. Durante l'inaugurazione del nuovo ponte Morandi, a Genova, il premier non ha fatto rispettare le regole previste dal governo contro il coronavirus. Le stesse regole che da mesi gli italiani si impegnano a considerare. Un dettaglio, questo, che non è passato inosservato a Paolo Becchi che, con un commento al vetriolo, ha sintetizzato così la questione: "Il distanziamento sociale - cinguetta - ovviamente riguarda gli italiani ormai, anche grazie all’opposizione, addomesticati. Il tiranno invece è libero di fare quello che vuole, col consenso di tutte le forze politiche presenti in parlamento ormai inutile".

"Ci vogliono morti, animali addomesticati". Becchi travolge Conte: "Il vero virus è il governo"

Insomma, in barba alle norme, il premier si è presentato senza mascherina e con dietro un assembramento di persone, una attaccata all'altra. D'altronde, non è una novità che Conte faccia esattamente ciò che vuole, gli ultimi epiloghi lo hanno ampiamente dimostrato.

