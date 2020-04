Paolo Becchi, il tg tedesco e il Corriere a confronto: lockdown Conte, fregano di nuovo gli italiani?

28 aprile 2020 a

Ci stanno ancora raccontando balle sul coronavirus? Il dubbio lo pone Paolo Becchi, che a proposito dell'aumento dei contagi in Germania chiama a confronto un pezzo del Corriere della Sera e un servizio di un Tg tedesco. In Italia, la notizia è stata accolta come un'implicita conferma della bontà delle scelte "caute" di Giuseppe Conte su Fase 2 e riapertura.

"La paura della peste distrusse Atene". Becchi e la Fase 2, una lezione per Conte

Il Corsera parla di "doccia fredda sulla ripartenza", perché l'indice di contagio R0 è di nuovo risalito vicino a quota 1, e così aumenterebbe la cautela della cancelliera Angela Merkel. Sarà vero? Il tg tedesco non ne parla e anzi riporta il parere di un esperto, il professor Lothar Wieler presidente del Robert Koch Institut, che "ridimensiona" il valore di quell'indice, definito "solo una statistica come tante altre". Prepariamoci, insomma: se in Italia useranno il caso tedesco per giustificare ulteriori lockdown, potremmo già avere una risposta pronta.

