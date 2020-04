Antonio Socci vede Brumotti a Striscia la notizia e chiama in causa la Lamorgese: "Spaccio H24, droni solo per le vecchiette in chiesa?"

30 aprile 2020 a

a

a

Basta Striscia la Notizia per evidenziare le mancanze e le contraddizioni del governo su lockdown, isolamento e Fase 2. Antonio Socci, su Twitter, chiama a rapporto la ministra degli Interni Luciana Lamorgese prendendo ad esempio l'acrobatico inviato in bicicletta del tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci, Vittorio Brunotti, che "mostra lo spaccio h24 nel milanese in questi giorni".

Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Se vi ferma la polizia, dite che andate a trovare un affetto stabile. Chiaro, no?"

"Lì niente droni? Niente elicotteri?", chiede polemico Socci al capo del Viminale. "Ah certo, dovete scovare le pericolose vecchiette che vanno in chiesa o il tipo che prende il sole. Quelli sì che sono pericolosi, vero?", domanda caustico. Come dargli torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.