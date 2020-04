Paolo Becchi e il discorso di Conte: "Questo è un Colpo di Stato, il Parlamento non basta più"

30 aprile 2020 a

a

a

Conte ha parlato alla Camera. Ha difeso il suo operato nella Fase 1 dalle critiche che ormai anche alcuni giuristi gli hanno rivolto per l’uso disinvolto dei Dpcm. E ha detto che continuerà a fare la stessa cosa nella Fase 2, dimostrando anche da questo punto di vista che cambia ben poco.

Conte sfrutta la pandemia per aumentare i suoi poteri, blitz nella notte: il dettaglio che non è sfuggito a Senaldi

Qui abbiamo un serio problema che riguarda il rapporto tra il suo governo e il parlamento. In pratica dal suo discorso risulta che Conte continuerà a decidere da solo e sulla base delle informazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Il parlamento potrà solo essere informato ma non avrà nessun potete di controllo sull’attività di governo. Mi chiedo seriamente se di fronte a questo Colpo di Stato sia sufficiente chiudersi in parlamento, in un parlamento dove certo si possono fare tanti bellissimi discorsi, ma appunto solo parole parole parole soltanto parole...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.