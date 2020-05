Vittorio Feltri su Giuseppe Conte: "È molto preoccupato? Anche noi, di lui". Il premier aspetta i sondaggi

02 maggio 2020 a

a

a

“Titolo di Italia Oggi, gran bel giornale: ‘Conte resta molto preoccupato’. A noi invece preoccupa lui”. Così Vittorio Feltri si è espresso sui social riguardo al premier, che nelle prossime due settimane probabilmente si giocherà il posto a Palazzo Chigi. Dove ufficialmente ostentano serenità, ma in realtà - scrive Italia Oggi - la preoccupazione è palpabile. C’è la percezione di essersi spinti troppo in là con la gestione dell’emergenza, soprattutto sul fronte della limitazione delle libertà individuali. Il consenso di Giuseppe Conte è ancora su buoni livelli, ma sta calando rapidamente a causa dei ritardi negli aiuti economici e delle polemiche sui dpcm. Per questo sono attesi con trepidazione i prossimi sondaggi: “Quelli delle prossime due settimane saranno decisivi per capire i trend futuri”, scrive Italia Oggi citando fondi della maggioranza. Nell’arco di uno o due mesi la situazione sociale ed economica potrebbe aggravarsi al punto da richiedere un cambio di assetto nel governo.

"Una indecente pagliacciata accanto a una salma gelida". Il "buon Primo Maggio" di Vittorio Feltri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.