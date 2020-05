Paolo Becchi firma l'appello di Vittorio Sgarbi al presidente Mattarella: "Basta ledere le libertà fondamentali"

03 maggio 2020 a

L’Italia si appresta ad entrare nella fase 2, ma intanto non si placa la polemica sui decreti di Conte ritenuti incostituzionali. Vittorio Sgarbi ha rivolto un appello a Sergio Mattarella in difesa della libertà, che in democrazia è il bene più prezioso. “Sospesa, ristretta, confinata, autocertificata non è più libertà”, scrive il critico d’arte, che poi aggiunge: “Se lo Stato di diritto non è rispettato, l’emergenza sanitaria può diventare una catastrofe per i diritti umani, i cui effetti dannosi supereranno a lungo la pandemia stessa. I governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per mettere a tacere l’opposizione, controllare la popolazione o rimanere al potere”. Paolo Becchi ha sottoscritto l’appello di Sgarbi: “Non mi faccio illusioni sul presidente della Repubblica, ma era importante dare un segnale. Non tutti gli intellettuali - ha sottolineato l’editorialista di Libero - sono favorevoli a questo governo che ha leso e continua a ledere tutte le libertà fondamentali garantite dalla nostra Costituzione”.

