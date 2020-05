Fase 2, Antonio Socci: "Pare che Franceschini abbia spinto per impedire le messe. Da sempre il Pd sta contro i cattolici. Prendere nota per le prossime elezioni"

04 maggio 2020 a

Ora si scoprono gli altarini. Antonio Socci, in un cinguetto al vetriolo, bacchetta il ministro dei Beni culturali. "E bravo Dario Franceschini che, a quanto pare (se non smentisce), è stato fra i ministri che hanno spinto per impedire ancora le messe. È proprio vero che i cattosinistri sono i peggiori. Da sempre il Pd sta contro i cattolici. Prendere nota per le prossime elezioni". La firma di Libero riporta un articolo nel quale si legge che Franceschini, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, è riuscito a persuadere Giuseppe Conte e a rinviare l'ok alle messe nella Fase 2. Dalla loro parte, ovviamente, gli scienziati.

