Paolo Becchi: "Bomba nucleare sulla Ue, la Germania così esce dall'euro"

05 maggio 2020 a

a

a

La Corte Costituzionale tedesca, dopo una lunga attesa, si è espressa sul quantitative easing della Bce: sì, ma con molte riserve. Anzi, le riserve sembrano minare il futuro dell'eurozona, come vi spieghiamo in questo approfondimento . Insomma, sostenere che la Germania abbia dato il suo ok all'acquisto dei titoli di Stato dei paesi membri da parte della Bce appare davvero azzardato. E la pensa così Paolo Becchi, che definisce quanto accaduto "una bomba nucleare sulla Ue". Il filosofo, su Twitter, aggiunge: "La Corte Costituzionale tedesca dichiara “ in parte incostituzionale” l’operato della BCE. I tedeschi di fatto si riprendono totalmente la loro sovranità monetaria. Non c’è bisogno di uscire dall’euro. Sono usciti loro". Come detto, oggi, la fine dell'euro sembra davvero un poco più vicina.

"Ci terrete chiusi in casa anche ad agosto". Dopo Burioni Becchi smaschera Ricciardi: la verità (nascosta) sul virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.