Bce, Paolo Becchi contro il Corsera: "Notizia totalmente falsa sulla sentenza"

Paolo Becchi manifesta stupore per la notizia “totalmente falsa” riportata dal Corriere della Sera, che parla di “via libera (con riserva)” al Quantitative Easing. La firma di Libero fa notare che non è così, perché la Corte Costituzionale tedesca ha ritenuto “parzialmente incostituzionale” il QE: “Il Corriere è stato costretto a cambiare titolo dal momento che quello che avevo segnalato con un tweet era del tutto falso”. Adesso infatti l’articolo in questione parla di “non è un via libera incondizionato, tutt’altro” e di “ultimatum di tre mesi sull’acquisto di titoli pubblici”. Oltre a generare incertezza sulla situazione dell’Unione europea, la sentenza rischia di essere un problema a breve termine per l’Italia: potrebbe diventare sempre più difficile e politicamente delicato per la Bce allargare i suoi programmi di Quantitative Easing e concentrare gli acquisti sui titoli di Italia, Spagna e Francia.

