Vittorio Feltri e il titolo del Corsera: "Cosa sappiamo del coronavirus? Solo che ha ucciso 30mila italiani"

“Cosa ancora non sappiamo di questo virus”. Così il Corriere della Sera ha titolato l’articolo di Sergio Harari, l’esperto che sostiene l’esistenza di pochissimi dati scientificamente solidi sul Covid-19. Vittorio Feltri è intervenuto sui social per commentare il titolo del Corsera: “Sappiamo solo che ha ucciso 30mila italiani”. Una constatazione amara, quella del direttore di Libero, che però si basa sulla realtà dei fatti e probabilmente anche su una responsabilità politica del governo: non può essere infatti un caso che l’Italia abbia uno dei numeri maggiori di vittime in tutto il mondo. Su tutto il resto la scienza brancola ancora nel buio, a partire dall’origine del coronavirus: la versione ufficiale dell’sms è l’origine animale, ma gli Usa continuano a sostenere di avere diverse prove della fuga dal laboratorio di Wuhan. Inoltre non è possibile stabilire quando l’epidemia finirà, se con l’arrivo dell’estate potrà subire una flessione o se tornerà con il prossimo autunno.

