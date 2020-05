Papa Francesco e la battuta sull'inferno? Antonio Socci: "Si sta montando un caso inesistente"

06 maggio 2020 a

a

a

Antonio Socci questa volta prende le difese di Bergoglio. Il caso ormai è mediatico. Si parla dell'uscita sfuggita a Papa Francesco che, impegnato in una telefonata con un ragazzo affetto da autismo e sua mamma, ha concluso: "Allora ci rivedremo all'infermo". Immediato il polverone, da cui la firma di Libero vuole dissociarsi: "No, io sono spesso critico con papa Bergoglio, ma sinceramente stavolta no, si sta montando un caso inesistente. E' evidente che era a disagio per il complimento della madre sulla sua santità. La risposta non è venuta bene, ma va capito".

La prova della dittatura mondiale? Socci, Repubblica e "il linciaggio mediatico di Benedetto"

In effetti la conclusione del Capo della Santa Sede è arrivata dopo l'elogio della mamma del giovane. Quest'ultima ha riferito al Papa che pregherà per lui, anche se non ne ha bisogno perché è già santo. Ed ecco che Bergoglio ha tentato di smorzare l'imbarazzo con una semplice battuta, magari uscita male.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.