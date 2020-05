Vittorio Feltri: "L'Europa non ci aiuta. Un buon motivo per mandarla al diavolo come ha fatto l'Inghilterra"

08 maggio 2020 a

Vittorio Feltri, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca l'Unione europea per come sta gestendo la grave crisi economica causata dall'emergenza coronavirus: "L’Europa non ci aiuta", scrive il direttore di Libero. "Un buon motivo per mandarla al diavolo come ha fatto l’Inghilterra".

Proprio oggi la direttrice dell'Fmi Kristalina Georgieva ha avvertito: "Abbiamo stimato un calo del Pil globale del 3 per cento nel 2020 seguito da una parziale ripresa nel 2021 ma i dati in arrivo sono al di sotto delle nostre stime pessimistiche". Quindi, ha concluso, "una delle priorità nella crisi generata dalla pandemia di coronavirus è assicurarci di proteggere i Paesi che hanno condizioni economiche complesse, dove c'è meno spazio di manovra di bilancio a causa di alti livello di debito

