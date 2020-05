Paolo Becchi contro la Protezione civile: "Prolungare lo stato d'emergenza fino a gennaio 2021? Col c***o"

09 maggio 2020 a

La Protezione civile ha consigliato al governo di prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi: se la richiesta dovesse venire accolta, l’attuale scadenza fissata per il 31 luglio verrebbe spostata al 31 gennaio 2021. La proposta è contenuta nelle indicazioni invitate in vista del decreto rilancio e si basa sull’impossibilità, secondo la Protezione civile, di superare i contesti emergenziali entro il 31 luglio. Seppur la proroga dello stato d’emergenza non dovrebbe sortire effetti per le casse dello Stato (gli interventi proseguirebbero nel limite delle risorse già stanziate), gli italiani hanno reagito molto male: spostare di sei mesi la scadenza dell’emergenza appare come un altro atto che limita la loro libertà e che allontana ulteriormente il ritorno alla normalità, o almeno ad una parvenza di essa. Anche Paolo Becchi si è espresso in maniera perentoria sull’argomento: “Prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi? Un’unica, precisa risposta: col c***o!”.

