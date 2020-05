Silvia Romano, Vittorio Feltri: "Contenti per la liberazione, lo saremmo di più se ci dicessero quanto hanno pagato"

10 maggio 2020 a

Un commento, breve e ficcante, sulla liberazione di Silvia Romano. A dire la sua, su Instagram, è Vittorio Feltri, il direttore di Libero. La premessa, ovvia, è la felicità per quanto accaduto, per la scarcerazione della cooperante milanese rapita in Kenya nel novembre 2018. Ma Feltri chiede anche di fare chiarezza su un aspetto di questa vicenda, ovvero il riscatto che è stato pagato per riavere la ragazza. Il tutto, come detto, in un tweet: "Siamo tutti contenti della liberazione di Silvia Romano - premette il direttore -. Lo saremmo di più se ci dicessero quanto si è dovuto pagare di riscatto", conclude. Un'informazione che però, probabilmente, non avremo mai.

