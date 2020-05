Antonio Socci: "Altro che Covid-19: la malattia che fa 405mila morti in un anno"

10 maggio 2020 a

Antonio Socci con un post pubblicato sul suo profilo Twitter scrive: "Malaria, altro che Covid: 405mila morti in un anno". L'editorialista di Libero riporta anche un articolo con i dati sui decessi per questa terribile malattia. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità si registrano infatti 228 milioni di casi con 405.000 morti nel 2018. Una situazione che non si riesce a migliorare in modo significativo. Per quanto dal 2010 al 2018 il tasso di diffusione della malaria sia sceso da 71 a 57 casi ogni mille persone a rischio, si riporta nel pezzo, a partire dal 2014 di progressi ne sono stati fatti pochi. A parte la diffusione delle zanzariere.

