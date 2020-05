Silvia Romano, Paolo Becchi: "Lo sa che per l'islam abbiamo pagato un riscatto di milioni?"

11 maggio 2020 a

Fa discutere, e riflettere, il caso di Silvia Romano. Liberata - dietro pagamento di lauto riscatto che il governo come sempre in questi casi non conferma - e tornata in Italia convertita all'islam in abiti tradizionali. Un caso particolare, anche un poco impressionante per la sua potenza iconica. E un commento su questa vicenda arriva su Twitter a firma di Paolo Becchi. E il filosofo si interroga, o meglio "interroga" la ragazza milanese: "Silvia Romano (come chiunque altro) è libera di convertirsi all'islam - premette -, ma lo sa che per la sua liberazione abbiamo dovuto pagare un riscatto di milioni a chi professa quella religione?", conclude Paolo Becchi.

