Vittorio Feltri contro Tagadà: "Tiziana Panella te ne devi rendere conto, è di una noia mortale"

12 maggio 2020 a

Ancora una volta, nel mirino di Vittorio Feltri, ci finisce Tagadà, il programma del pomeriggio di La7 condotto da Tiziana Panella, un approfondimento su politica ed attualità che il direttore di Libero ha bollato più volte come fazioso e troppo schierato a sinistra, in particolare per opinionisti e commentatori chiamati ad intervenire. Questa volta, però, Feltri punta il dito contro un'altro aspetto della trasmissione: la noia. Già, il direttore reputa Tagadà una trasmissione noiosa e lo dice senza troppi giri di parole. Lo fa su Twitter, dove va dritto al punto. "Tiziana Panella renditi conto: il tuo programma è di una noia mortale". Cala il sipario.

