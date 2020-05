Silvia Romano, la riflessione di Vittorio Feltri: "Pagando il riscatto lo Stato ha violato la legge"

12 maggio 2020 a

“I beni dei familiari delle vittime di sequestro sono bloccati per effetto della legge. Quindi lo Stato ha violato una norma da esso stesso approvata, pagando un riscatto che i privati cittadini non possono pagare”. È la riflessione via social di Vittorio Feltri sul caso di Silvia Romano, tornata in Italia dopo 18 mesi di prigionia grazie ai 4 milioni di dollari versati nelle tasche dei terroristi. Il direttore di Libero fa riferimento alla legge 82/91, quella che regolamenta i sequestri di persona a scopo di estorsione. Una legge che ha diviso politici, magistrati e opinione pubblica per anni, dato che congela il patrimonio delle persone sequestrate per impedire che la famiglia paghi il riscatto. Viene prima il dovere di salvare una vita umana o il dovere di tutelare la sicurezza collettiva? Il dibattito va avanti da decenni ormai, ma la legge è sempre rimasta.

