Vittorio Feltri guarda Otto e mezzo e picchia duro: "A cosa stanno Lilli Gruber e Andrea Scanzi"

12 maggio 2020 a

Come colpire e affondare Lilli Gruber e Andrea Scanzi in una manciata di minuti. Vittorio Feltri guarda Otto e mezzo e non si trattiene. In collegamento con la padrona di casa c'è la penna al prezzemolo del Fatto quotidiano, ospite fisso del salottino di Lilli la Rossa, Conduttrice e opinionista hanno raggiunto ormai un'intesa invidiabile e si forniscono assist a catena.

Il direttore di Libero non può non "complimentarsi" con i due sodali. "La Gruber sta alla televisione come io sto alla fisica nucleare", commenta su Twitter Feltri. Poco dopo parla Scanzi e Feltri rincara la dose: "Sta al giornalismo politico come la Gruber sta alla chimica pura". D'altronde, il sempre simpatico Andrea aveva regalato perle come questa: "Siamo tutti contenti che da lunedì prossimo riapriranno i bar, ristoranti e parrucchieri, ne abbiamo tutti bisogno e io ne sono la prova. Però non siamo pronti a riaprire tutto, le regioni che rischiano di più sono Lombardia e Piemonte".

