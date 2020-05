Pietro Senaldi a DiMartedì, la domanda che imbarazza Alessandra Moretti: "Per quanto tempo ancor dobbiamo vedere questa roba?"

13 maggio 2020 a

a

a

La politica come gli italiani, è andata in lockdown per due mesi, spiega Pietro Senaldi a DiMartedì. "La differenza è che gli italiani in parte hanno risolto i loro problemi, la politica invece ha perso solo tempo".

"Date 600 euro poi ne chiedete 900, allora va a quel paese". Sallusti sbotta, la Morani balbetta. E la Merlino? Sconcertata

Poi il direttore di Libero si rivolge ad Alessandra Moretti, onorevole del Pd. "Le faccio la domanda che avrei fatto a Bersani. Einstein diceva che la follia è ripetere gli stessi comportamenti aspettandosi conseguenze diverse. Il Pd è da 7 anni che aspetta che i grillini diventino di sinistra per governarci insieme. Per quanto ancora dovremo assistere alla sinistra che governa con i grillini e poi governa un bel niente?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.