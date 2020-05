Vittorio Feltri su L'aria che tira: "Cara Myrta Merlino, Giorgia Meloni è un fenomeno che non sbaglia un colpo"

13 maggio 2020 a

a

a

Vittorio Feltri interagisce virtualmente con Myrta Merlino mentre segue la diretta de L’aria che tira. In particolare il direttore di Libero esprime un’opinione via social su Giorgia Meloni, indirizzata proprio alla conduttrice di La7: “Lei non sbaglia un colpo carta Myrta, è un fenomeno”. Una fase difficile da contestare, se si considera che la leader di Fratelli d’Italia è passata nel giro di un anno dal 6,4% delle elezioni europee - che pure era un più che discreto risultato - ai sondaggi degli ultimi giorni che la danno stabilmente tra il 14 e il 16%, con il M5S nel mirino. Numeri importanti e soprattutto in crescita costante: la Meloni è l’unica all’interno del centrodestra che continua a macinare consensi, nonostante l’emergenza coronavirus abbia finora aiutato più il governo. Una tendenza che è destinata presto ad invertirsi, considerando i disastri economici e sociali che stanno facendo Giuseppe Conte e compagni in queste settimane.

"Due o tre cose che non sappiamo su di lei". Feltri, il marcio del caso Silvia Romano: "Qualcuno è stato un vero deficiente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.