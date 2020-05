Giuseppe Conte, Maria Giovanna Maglie sulla conferenza stampa: "Un venditore di pentole"

14 maggio 2020 a

a

a

Altro giro, altro show in televisione di Giuseppe Conte. Questa volta Giuseppe Conte ci ha intrattenuto con la presentazione del Decreto Rilancio con cui provare a tirare fuori dal pantano del coronavirus l'Italia. Senza entrare nel merito dei provvedimenti, lo si fa altrove, qui si discute delle modalità con cui ha comunicato agli italiani le novità. Uno show, appunto. Qualcosa di poco politico e molto più simile a un piazzista. Frasi quali: "Come due leggi di bilancio". Parole che ricordano tanto un "tre per due" o "due al prezzo di uno". A pensarla così in molti, e tra questi molti con discreta evidenza anche Maria Giovanna Maglie, la quale ha commentato l'intemerata del premier su Twitter. Quattro singole paroline che non hanno bisogno di alcun chiarimento: "Un venditore di pentole".

"Silvia neo-terrorista? Il leghista offensivo. Ma Conte...". Maria Giovanna Maglie, attacco estremo al premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.