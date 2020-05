Vittorio Feltri contro la sanatoria per regolarizzare gli immigrati: "La Bellanova piange di gioia, noi di rabbia"

14 maggio 2020 a

Il pianto di Teresa Bellanova dopo il via libera del governo alla santatoria per regolarizzare 600mila immigrati ha fatto indignare gli italiani. In piena emergenza coronavirus, con le aziende e i cittadini che non sanno più come arrivare a fine mese, la decisione dell'esecutivo crea non poco polemica. A dire la sua anche Vittorio Feltri che cinguetta: "La Bellanova piange di gioia perché è passato il suo provvedimento che regolarizza gli immigrati. Anche noi piangiamo ma di rabbia".

Un commento parecchio veritiero, almeno stando alle critiche giunte da tutti i fronti e c'è addirittura chi non ha potuto non notare una certa somiglianza tra il ministro dell'Agricoltura e Elsa Fornero.

