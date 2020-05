Dritto e Rovescio, Pietro Senaldi su Silvia Romano: "Nessun grazie all'Italia, ci ha parlato dei carcerieri"

15 maggio 2020 a

a

a

La furia di Pietro Senaldi a Dritto e Rovescio sul caso di Silvia Romano. Nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 14 maggio, il direttore di Libero parla della liberazione della ragazza, rimarcando come sia mancato un "grazie all'Italia" che la ha liberata. "Non c'è bisogno di essere islamofobi per amareggiarsi della vicenda di Silvia - premette il direttore -. Abbiamo pagato un sacco di soldi per questa ragazza, per averla qui con noi. E le sue prime parole sono servite a tranquillizzarci del fatto che i carcerieri la hanno trattata bene, anziché dire grazie Italia che hai pagato il riscatto", conclude Pietro Senaldi.

"Anziché dire grazie Italia...". Silvia Romano? Senaldi contro Karima Moual in diretta: lei lo interrompe, lui la travolge

