Tommaso Cerno, attacco a governo e Giuseppe Conte: "Piangete di meno e fate qualcosa"

Alcuni provvedimenti sembrano voler difendere il Covid da noi e non noi dal Covid. La vita non è solo tutela dalla malattia, e prospettiva di crescita e di futuro. Negare la seconda e grave quando esporci alla prima. Dobbiamo interrompere il processo delle regole dall'alto e fare dei tavoli di concertazione. Ogni categoria ha diritti e doveri. Come guardare al futuro non può essere un atto unilaterale. Le elencazioni di provvedimenti fatte da Giuseppe Conte sembrano quasi una concessione del governo. Che dovrebbe invece piangere di meno e discutere di più con il Paese. Ci sono molte lacrime in questo momento che dovrebbero interessare ben di più degli sfoghi mediatici di un ministro.

