Pietro Senaldi a Stasera Italia: "La mascherina? Quello me lo può dire mamma, non Conte. Mentre parlava facevo il sudoku"

"Penso che i dati sono confortanti e che comunque bisogna riaprire". Pietro Senaldi, in collegamento con Stasera Italia Weekend, accoglie con soddisfazione l'inizio della Fase 2, fissato ufficialmente per lunedì 18 maggio. Ma il direttore di Libero ha molti appunti da fare al premier Giuseppe Conte e al governo: "Si è perso troppo tempo, avrei voluto aprire con il tampone e i test sierologici, il tempo c'era":





"Io non mi sento sicuro se Conte mi dice mettiti la mascherina, questo me lo può dire mia mamma - ironizza Senaldi -. Avrei voluto che mi dicesse fate il tampone e tornate a lavorare. Poi francamente delle parole del premier e delle sue conferenze stampa... Mentre parlava io facevo il sudoku, perché non ha detto nulla di nuovo".

