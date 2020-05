Vittorio Feltri sulla sfiducia al ministro Bonafede: "Nessuno si illuda, perché non succederà niente"

19 maggio 2020 a

Domani si conoscerà il destino di Alfonso Bonafede e di conseguenza anche quello del governo presieduto da Giuseppe Conte. In Parlamento arriveranno le due mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia, una presentata dal centrodestra e una da Emma Bonino. Tutto dipenderà dai voti di Italia Viva: ufficialmente Matteo Renzi non ha sciolto le riserve ed è difficile prevedere che cosa farà. Non per Vittorio Feltri, che invece sembra avere le idee molto chiare su quello che accadrà domani: “Nessuno si illuda - scrive il direttore di Libero sui social - il ministro resterà al suo posto, in caso contrario tutti i deputati e i senatori sarebbero costretti ad andare a casa. Per cui non succederà niente. Bonafede resterà al suo posto. E così i suoi colleghi”.

