Pietro Senaldi a DiMartedì contro Giuseppe Conte: "Gli unici soddisfatti sono gli italiani parassiti"

"Siamo un popolo declinante e addormentato". Secondo Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, gli italiani "sono soddisfatti di averla scampata, non del governo", Soprattutto, però, il lockdown ha messo in luce un aspetto deleterio della società nazionale: "Giuseppe Conte ha dato alla maggioranza degli italiani una buona scusa per stare a casa e lavorare poco", spiega con spirito polemico il direttore di Libero facendo riferimento proprio al popolo "declinante e addormentato".

Viceversa, continua, "la parte operosa del Paese, una minoranza, è gravemente scontenta. Purtroppo però la maggioranza del Paese è rappresentata da quella che Ricolfi ha definito società parassita".

