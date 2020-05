Vittorio Feltri e gli anziani morti per coronavirus: "Le famiglie ora li sfruttano per ottenere soldi con indennizzi"

20 maggio 2020 a

a

a

"I parenti dei vecchi morti negli ospizi milanesi chiedono di essere indennizzati. Sfruttano gli anziani anche dopo il decesso". Un Vittorio Feltri controcorrente come sempre su un argomento così delicato come i tanti anziani morti per coronavirus nelle case di riposo milanesi. Il direttore e fondatore di Libero ha così twittato il suo pensiero polemizzando con quelle famiglie che si sono rivalse contro quelle strutture sanitarie dopo la morte di un loro parente.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvfeltri%2Fstatus%2F1263074348732162048&widget=Tweet

Sulla questione c'è una inchiesta della magistratura per le tante morti legate al Pio Albergo Trivulzio, ma Feltri si concentra invece sull'iniziativa di voler avere appunto un indennizzo dallo Stato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.