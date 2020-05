Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Gallera ha detto una stupidaggine. La differenza tra Salvini e il rosario e Sala e la Madonnina"

25 maggio 2020 a

“Si è incasinato, ma tendo ad escludere che lui non sappia cosa sia l’indice di contagio”. Così Pietro Senaldi si è espresso sul caso di Giulio Gallera, che per semplificare la spiegazione di R0 è caduto in una gaffe molto discussa a livello nazionale. “Credo che se si fanno due o tre conferenze stampa al giorno - ha aggiunto il direttore di Libero a L’aria che tira - poi la stupidaggine può capitare. La derubricherei a questo, poi giustamente viene attaccato politicamente, è il destino di tutti i politici”. Poi Senaldi ha citato un esempio particolare: “Se Salvini tira fuori il rosario la Chiesa si arrabbia, se Sala sale sul tetto della Madonnina a pregare e ad intercedere è un grande fedele. Ognuno la vede come vuole - ha chiosato - comunque Gallera ha detto una stupidaggine, forse dettata dalla stanchezza”.

