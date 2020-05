Vittorio Feltri risponde ad Antonio Padellaro: "Salvini segue la mia linea? Si dà il caso che io..."

26 maggio 2020 a

a

a

Il Fatto Quotidiano titola in prima pagina “Salvini segue la linea di Feltri”. Secondo Antonio Padellaro il segretario della Lega avrebbe smesso di essere il Capitano e adesso inseguirebbe i “giornali amici”. “Il fatto è che alla destra politica di Salvini, Meloni e Berlusconi - si legge sul quotidiano diretto da Marco Travaglio - sembra progressivamente sostituirsi la destra televisiva dei direttori di giornale e degli opinionisti col colpo in canna, sempre più protagonisti dei talk e degli ascolti”. Immediata è arrivata la replica di Vittorio Feltri: “Oggi sul Fatto Padellaro scrive che ormai Salvini segue la linea di Feltri. Ma si dà il caso che io non abbia una linea se non a zigzag”. La solita risposta tagliente e incisiva del direttore di Libero.

"Al servizio di potenti e magistrati". Vittorio Feltri, fuori tutta la verità: ecco quali sono i giornalisti da evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.