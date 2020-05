Antonio Socci, "elogio della Lombardia, da Toscano". La migliore risposta possibile al grillino Ricciardi

27 maggio 2020 a

"Elogio della Lombardia". Antonio Socci su Twitter condivide un pensiero che sta spopolando su Facebook, un post in cui si difende con orgoglio la regione simbolo del dramma coronavirus che più d'uno, a cominciare dal Parlamento, ha strumentalmente messo sotto accusa (politica) anziché ringraziare per lo straordinario spirito di sacrificio e di solidarietà reciproca dimostrato in queste settimane di fuoco. "Mi associo, da toscano, con gratitudine", commenta l'opinionista di Libero linkando poi il post virale su Facebook.

Eccone alcuni passaggi. "Sento infamare la nostra regione, che ricordo sostiene annualmente quasi metà Italia pagando tasse a iosa per mantenere un sistema che senza la Lombardia e i lombardi sarebbe morto!". E ancora: "Andate in altre regioni a curarvi e poi fatemi sapere! Ma con quale coraggio attaccate la Lombardia? Ringraziate Dio che siamo stati noi l'epicentro di questo maledetto virus, perché da noi i medici e gli infermieri NON SI SONO MESSI IN MUTUA, MA HANNO RADDOPPIATO i loro turni per salvare la vita delle persone. E pregate tutti i giorni che il sistema economico lombardo riparta, perché non so come potremo salvare il resto del Paese se si ferma la Lombardia!". Ma questo al grillino Ricciardi, forse, non interessa granché.

