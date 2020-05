Vittorio Feltri, l'amara verità dopo la bufera-Palamara: "Non sono affatto intimorito dalla giustizia. Ho il terrore dei giudici"

28 maggio 2020 a

Il caso Palamara sta facendo emergere il vero lato della magistratura politicizzata. Una magistratura alla quale meglio non affidarsi. A pensarlo anche Vittorio Feltri che, dopo le numerose intercettazioni tra l'ex presidente dell'Anm e gli altri togati contro Matteo Salvini, cinguetta: "Non sono affatto intimorito dalla giustizia. Ho il terrore dei giudici". Un pensiero, quello del direttore di Libero, largamente condiviso da Franco Coppi, l'avvocato del Cav, che in merito alla questione esplosa in questi giorni ha ammesso di avere paura a farsi giudicare da questa magistratura. D'altronde, come ribadito dal legale, "una volta tolta la toga, i magistrati diventano uomini".

