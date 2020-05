Paolo Becchi contro Zagrebelsky: "La vita prima di tutto? No, la dignità che hai offeso"

29 maggio 2020 a

Un Paolo Becchi "forza nove" contro Gustavo Zagrebelsky, noto costituzionalista e firma di Repubblica, che sul quotidiano in edicola oggi, venerdì 29 maggio, scrive: "La vita, prima di tutto". Un fondo dedicato al coronavirus, alla gestione dell'emergenza e alla "salute, Costituzione e doveri dello Stato". Editoriale che Becchi mostra di non condividere. Lo spiega su Twitter, rilanciandone un fermo-immagine, condito dal commento: "E no caro Gustavo, non è la vita che viene prima di tutto. Prima di tutto viene quella dignità che voi come costituzionalisti avete offeso sostenendo il nuovo totalitarismo sanitario", conclude Paolo Becchi.

